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Агент 024

На территории ТЭЦ Бишкека клубы пара. Что происходит на теплоцентрали

На территории ТЭЦ Бишкека заметили белые клубы пара. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, на теплоэлектроцентрали большое количество пара или дыма. «Там что-то происходит? Никогда такого не видели», — пишут читатели.

Отметим, что уже примерно час в столице наблюдаются перебои с электричеством.

В пресс-службе ОАО «Электрические станции» выясняют подробности ситуации.

В ОАО «Северэлектро» прокомментировали перебои с электроснабжением в городе. Уточняется, что подстанция «Бишкек» получает электроэнергию со столичной ТЭЦ.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/171242/
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