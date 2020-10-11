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Агент 024

До слез. О сплоченности кыргызстанцев в дни беспорядков сняли ролик

Сегодня в Кыргызстане первое за последнюю неделю утро, когда никто не собирается на улицах для участия в митингах. Пользователи социальных сетей продолжают обмениваться мнением о том, что произошло в стране, и выражают надежду на стабильность. Большую часть благодарности жители страны по праву отдают добровольцам из народных дружин, которые защищали Бишкек и не отдали его на откуп мародерам.

О том, как кыргызстанцы помогали друг другу, сняли небольшой видеоролик, который в 24.kg прислал читатель.

Авторы отмечают, что сейчас все говорят о политике. Но стоит отметить и сплоченность народа, который убирал мусор на площади днем и ночью, медиков, которые оказывали помощь каждому, кто в ней нуждался, дружинниках, вставших на защиту Бишкека, и жителях и бизнесе, которые кормили дружинников всю эту неделю и привозили им горячий чай и кофе.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/168767/
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