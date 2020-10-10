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Агент 024
Сюжет: Беспорядки после выборов

Опубликовано видео, как с площади уводят Омурбека Бабанова и Кадыра Атамбаева

В социальных сетях опубликовали видео, как с площади Ала-Тоо уводят Омурбека Бабанова и Кадыра Атамбаева.

На кадрах видно, как Омурбека Бабанова несколько раз ударили по лицу. После того как политик сел в машину, митингующие стали бросать камни и срывать госномера авто. Набросились также и на автомобиль Фарида Ниязова.

Напомним, что на площади Ала-Тоо были массовые беспорядки. Сторонники Садыра Жапарова, пришедшие на место, где собрались митингующие сторонники Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова, устроили драку. Стороны закидывали друг друга камнями и бутылками.

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