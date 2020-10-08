Возле мэрии Бишкека устанавливают юрту. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он поинтересовался, с какой целью это делают.

Как отметили в пресс-службе столичного муниципалитета, юрту устанавливают, чтобы дружинники могли там поесть и обогреться.

Напомним, сегодня мэр Бишкека Азиз Суракматов вернулся на рабочее место. За три дня в столице сменилось три руководителя. Вчера исполнять обязанности мэра Бишкека поставили первого вице-мэра Алмаза Бакетаева. 6 октября народным мэром себя объявил Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома». Но его изгнали.

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