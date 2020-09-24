За секунду до трагедии. Женщина с детьми перебегали дорогу в неположенном месте

Водитель автомашины успел затормозить перед перебегающими в неположенном месте женщиной с детьми. Видео 24.kg прислал очевидец.

«Когда будут наказывать таких пешеходов, которые грубо нарушают ПДД, еще и тащат маленького ребенка за собой? Через 30 метров находится пешеходный переход со светофором», — написал он.

Женщина на замечание отреагировала агрессивно, обвинив водителя в невнимательности.

«Не надо так делать. В следующий раз все может закончиться более плачевно», — написал он.

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