21:28
USD 79.35
EUR 92.87
RUB 1.04
Агент 024

За секунду до трагедии. Женщина с детьми перебегали дорогу в неположенном месте

Водитель автомашины успел затормозить перед перебегающими в неположенном месте женщиной с детьми. Видео 24.kg прислал очевидец.

«Когда будут наказывать таких пешеходов, которые грубо нарушают ПДД, еще и тащат маленького ребенка за собой? Через 30 метров находится пешеходный переход со светофором», — написал он.

Женщина на замечание отреагировала агрессивно, обвинив водителя в невнимательности.

«Не надо так делать. В следующий раз все может закончиться более плачевно», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/166328/
просмотров: 683
Версия для печати
Материалы по теме
Топ-6 самых опасных мест для пешеходов в Бишкеке. Комикс от Peshcom
Популярные новости
Мгновения жизни. Иссык-Куль: неповторимое озеро и&nbsp;прекрасные ущелья Мгновения жизни. Иссык-Куль: неповторимое озеро и прекрасные ущелья
Это уродство. В&nbsp;Бишкеке по&nbsp;улице Акиева устанавливают ларьки быстрого питания Это уродство. В Бишкеке по улице Акиева устанавливают ларьки быстрого питания
Вокруг Исторического музея устанавливают забор. Бишкекчане недовольны Вокруг Исторического музея устанавливают забор. Бишкекчане недовольны
Женщина на&nbsp;парковке повредила чужой автомобиль и&nbsp;оторвала у&nbsp;своего дверь Женщина на парковке повредила чужой автомобиль и оторвала у своего дверь
Бизнес
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
Теперь пополнить баланс номера&nbsp;О! можно в&nbsp;любой точке мира через СберБанк Онлайн Теперь пополнить баланс номера О! можно в любой точке мира через СберБанк Онлайн
Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и&nbsp;контентом? Недовольны качеством телевизионного сигнала, количеством каналов и контентом?
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
24 сентября, четверг
21:19
Впервые за последние десять лет Википедия обновляет дизайн Впервые за последние десять лет Википедия обновляет диз...
21:12
Журналиста Кудрета Тайчабарова вызвали на допрос в Москве
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 сентября: осадки не ожидаются
20:52
Выборы-2020. ЦИК аккредитовала 59 международных наблюдателей
20:39
За секунду до трагедии. Женщина с детьми перебегали дорогу в неположенном месте