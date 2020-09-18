В Бишкеке на площади Победы, несмотря на запрет, продолжает работать батут. Об этом 24.kg сообщила читательница.
По ее словам, вчера батут демонтировали сотрудники мэрии Бишкека, но сегодня он вновь появился на этом же месте.
«Вчера примерно в 13.00 батут демонтировали муниципальные работники. Тогда почему он работает сегодня?» — задается вопросом читательница.
Напомним, что в Бишкеке еще действует запрет на работу батутов.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.