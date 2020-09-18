В Бишкеке на площади Победы, несмотря на запрет, продолжает работать батут. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Фото читателя 24.kg. В Бишкеке на площади Победы несмотря на запрет продолжает работать батут

По ее словам, вчера батут демонтировали сотрудники мэрии Бишкека, но сегодня он вновь появился на этом же месте.

«Вчера примерно в 13.00 батут демонтировали муниципальные работники. Тогда почему он работает сегодня?» — задается вопросом читательница.

Напомним, что в Бишкеке еще действует запрет на работу батутов.

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