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Агент 024

Горожанин вновь пожаловался на батут в Дубовом парке: мешает пешеходам

В Бишкеке батут в Дубовом парке снова перегородил тротуар для пешеходов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Батут

«Я уже обращался к вам с аналогичной жалобой. Потом в мэрии сказали, что разрешили владельцам батутов и велосипедов работать в Дубовом парке. Теперь вся эта «красота» перебазировалась в зеленую зону, отличное решение проблемы! Батуты начали устанавливать где вздумается, даже посередине дороги. В муниципалитете о людях думают, вообще? Раз занялись новаторством, нужно и детали продумывать», — написал он.

Ранее читатель редакции сообщал, что в Дубовом парке этот же батут перегородил проход для пешеходов, и попросил соответствующие органы принять меры.

27 апреля в столичной мэрии сказали, что незаконно установленную конструкцию демонтировали. Позже в муниципалитете разрешили стихийным торговцам и владельцам батутов работать в Дубовом парке.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/234743/
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