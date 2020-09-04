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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ужасным состоянием улицы Ленинской возмущена жительница Бишкека

Бишкекчанка показала состояние дороги на улице Ленинской и обратилась к муниципалитету с просьбой отремонтировать ее. Видео читательница прислала 24.kg.

«Уважаемые наши депутаты, мэрия Бишкека! Это пересечение улиц Фучика и Ленинской. Мы едем по Ленинской. Она относится с Первомайскому району. На трассе везде ямы. Было бы хорошо, если бы обратили внимание на это и отремонтировали дорогу», — говорит она.

«В дождь этих ям не видно. Поэтому у многих авто лопаются колеса. Также случается множество аварий из-за некачественной дороги», — заключила горожанка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/164172/
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