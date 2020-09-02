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Агент 024

Видеоурок по русскому языку сопроводили слайдами по математике

Министерство образования и науки начало трансляцию видеоуроков для учеников 2-11-х классов, которые учатся в дистанционном режиме.

Читатель 24.kg прислал видеоурок по русскому языку для 2-го класса.

«Тема урока — слово и слог, но на слайдах представлен материал по математике», — заметил он.

Отметим, что в июне инициативная группа ОФ «Юристы за права человека» провела исследование «Дистанционное образование: ноу-хау или смерть образованию». Более 80 процентов опрошенных родителей оказались недовольны результатами дистанционного обучения.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163843/
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