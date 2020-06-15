Самоуверенный водитель утопил свой пикап под мостом

Зачастую слишком самоуверенные водители очень сурово расплачиваются, как, например, владелец Chevrolet Silverado из Нового Орлеана (США). Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Водная преграда под мостом не показалась герою видео непреодолимой, хотя остальные автовладельцы разворачивались и уезжали. Но владелец Silverado смело объехал поставленные дорожниками ограждения и сунулся в воду.

Первые метров десять машина прошла уверенно, а потом заезд стал превращаться в заплыв. Через некоторое время автомобиль потерял управление. Если верить экспертам в комментариях под видео, отключилась вся электроника. После машина стала дрейфовать, и на сушу, похоже, сможет выбраться лишь на буксире.

Все те же эксперты-комментаторы утверждают, что пикап после этого ремонту не подлежит (Новый Орлеан расположен на полметра ниже уровня Мексиканского залива и большая часть подтоплений вокруг города — это соленая морская вода).