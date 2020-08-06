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Агент 024

Абитуриентке отказали в поступлении в вуз из-за ошибки в сертификате ОРТ

Абитуриентке отказали в поступлении в вуз из-за ошибки в сертификате ОРТ. Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Кайыргуль Урумканова.

По ее словам, отчество девушки напечатали с ошибкой, когда она указала на нее, ей сказали, что ничего в этом страшного нет и она сможет поступить в вуз. «Однако приемная комиссия в вузе отказалась принимать документ. И правильно сделала. Зачем им отвечать за чужие ошибки? Столько мороки создали неучи. Кто ответит за это?» — задается вопросом журналист.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161714/
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