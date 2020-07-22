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Агент 024

В «Кызыл-Аскере» парень пытался совратить пятилетнюю девочку. Его задержали

В «Кызыл-Аскере» парень пытался совратить пятилетнюю девочку. Об этом 24.kg сообщил житель села Акыл Осмонов.

По словам очевидца, инцидент произошел на детской площадке, расположенной на улице Нарвской, возле дома № 86 . «Дети как обычно игрались. Возле них ходил парень, с виду напоминающий бомжа, но на него никто особо не обращал внимания, пока он одну из девочек не начал качать на качелях. После он увел девочку в сторону, посадил на колени и начал делать с ней непристойные вещи», — рассказал очевидец.

Он отметил, что местные жители задержали злоумышленника. «Однако тот пытался оправдаться, мол, девочка является его сестренкой. А она это отрицала», — сказал Акыл Осмонов.

Жильцы вызвали милицию.

В УВД Первомайского района 24.kg сообщили, что в 19.00 с указанного адреса поступил вызов о том, что молодой парень, обнюхавшись клея, беспокоит жителей. При выяснении обстоятельств факт педофилии не подтвердился.

«На данный момент на месте работают сотрудники милиции», — заключили в ведомстве.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/160376/
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