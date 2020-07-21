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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В обсервации санатория в Воронцовке утверждают, что лекарств достаточно

«Все пациенты обеспечены первыми необходимыми препаратами и изделиями медицинского назначения», — заявили в НИИ курортологии и восстановительного лечения.

Ранее в соцсетях сообщали, что в обсервации в Воронцовке не хватает лекарств и медики просят о помощи.

В санатории добавили, что необходимые препараты выделяются департаментом лекарственного обеспечения и медтехники Министерства здравоохранения. Их количество находится под постоянным контролем администрации учреждения и ведомства.

Кроме того, в НИИ курортологии сказали, что в их организации не работает врач Марина Горноженко, которая сообщила о нехватке препаратов.

В санатории в данное время проходят лечение 280 больных, из них 14 находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 40 — в тяжелом.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/160226/
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