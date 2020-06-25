Как чиновники благоустраивают: новая зеленая зона в Бишкеке осталась без арыков

В Бишкеке рядом с торговым комплексом «Бета Сторес 2» городские службы благоустраивают территорию. Горожане недоумевают, почему работами по созданию зеленой зоны занимаются бездари. Читатель прислал 24.kg сообщение и фото, отмечая, что все деревья погибнут.

По его словам, раньше на этом месте росли сосны. Они поливались водой из арыка, росла трава.

«Сейчас построили высокие бордюры, через которые вода не пойдет. В некоторых местах арыков теперь нет вовсе. А те, что остались, засыпали щебнем рабочие с ближайшей стройки. Как Бишкек будет зеленым, если его просто губят», — написал читатель.