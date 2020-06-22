Бишкекчане переживают: на улице, где произошло ДТП со скорой, нужен светофор

В Бишкеке на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова, где произошла авария с участием машины скорой помощи, вновь участились ДТП. Об этом 24.kg сообщил читатель.

После дорожно-транспортного происшествия на перекрестке не работает светофор, на который вылетела скорая. Участок стал опасным.

В доказательство читатель прислал видео ДТП, случившегося вчера на этом участке.

Житель Бишкека просит как можно скорее восстановить светофор.

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