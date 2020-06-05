Жители Бишкека недовольны, что коммунальщики разрушают новый асфальт

В пятом микрорайоне Бишкека разрушают новый асфальт, чтобы заменить трубы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Все бы ничего, вот только асфальт новый положили года два назад. Неужели мэрия, прежде чем укладывать его, не могла сделать и трубы? Ей, видно, некуда девать деньги налогоплательщиков», — написал он.

Ранее читатель заявил, что при строительстве тротуара и велодорожки на проспекте Манаса городские службы не подумали о водостоке.

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