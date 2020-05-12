Опасный перекресток. На улице Джамгерчинова просят сделать «лежачих полицейских»

На перекрестке улиц Джамгерчинова и Кайназаровой в Бишкеке просят установить «лежачих полицейских». Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на этом участке часто случаются ДТП, а здесь нет даже дорожной разметки.

Фото читателя 24.kg. ДТП на перекрестке улиц Джамгерчинова и Кайназаровой, 12 мая

Жители неоднократно обращались в мэрию с просьбой установить «лежачих полицейских», потому что они боятся за своих детей.

Ранее читатель 24.kg просил включить светофор на перекрестке улиц Уметалиева и Фрунзе.

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