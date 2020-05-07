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Агент 024

На базе ЗИЛ хотят облагородить территорию и посадить деревья. Депутат против

Депутат местного кенеша запретил облагораживать территорию и сажать деревья на горнолыжной базе ЗИЛ. Об этом на странице базы в сети Facebook сообщил ее директор Акбар Розиев.

По его словам, на базу привезли три машины елок, сосен, пихт, чтобы облагородить инфраструктуру зоны отдыха. Но руководство базы столкнулось с неожиданной проблемой. Депутат местного кенеша запретил им посадку деревьев, заявив, что это незаконно.

«Мы уже посадили 25 деревьев. Остальные тоже планируем посадить. Завтра привезут еще четыре машины с деревьями. Но депутат сказал, что не даст нам этого сделать, создаст специальную комиссию», — рассказал директор горнолыжной базы ЗИЛ.

База находится за селом Таш-Башат Иссык-Атинского района. Периодически у базы возникают конфликты с местными жителями, которые не дают объекту нормально работать.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/152160/
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