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Власть

Что отпугивает туристов? Мусор, отсутствие туалетов, слабая инфраструктура

Мусор, отсутствие туалетов, слабая инфраструктура отпугивают туристов от Кыргызстана. Об этом сообщил сегодня на заседании фракции СДПК заместитель министра культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

По его словам, актуальным вопросом на этот туристический сезон остается вопрос безопасности.

«В прошлом году произошло несколько историй. Это ухудшило наше положение. Существуют также проблемы экологии. Не все пансионаты оснащены очистными сооружениями. В Кыргызстане слабая инфраструктура, нет туалетов, плохие дороги, мусор. Посмотрим, как будет в этом году», — сказал Азамат Жаманкулов.

Он добавил, что о Кыргызстане еще не знают в некоторых странах Европы, тем более что нет прямых авиарейсов. Минкультуры проводит работу, чтобы из Дели самолет летал 7 раз в неделю.
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