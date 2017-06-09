Что отпугивает туристов? Мусор, отсутствие туалетов, слабая инфраструктура

Мусор, отсутствие туалетов, слабая инфраструктура отпугивают туристов от Кыргызстана. Об этом сообщил сегодня на заседании фракции СДПК заместитель министра культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.
«В прошлом году произошло несколько историй. Это ухудшило наше положение. Существуют также проблемы экологии. Не все пансионаты оснащены очистными сооружениями. В Кыргызстане слабая инфраструктура, нет туалетов, плохие дороги, мусор. Посмотрим, как будет в этом году», — сказал Азамат Жаманкулов.
По его словам, актуальным вопросом на этот туристический сезон остается вопрос безопасности.
Он добавил, что о Кыргызстане еще не знают в некоторых странах Европы, тем более что нет прямых авиарейсов. Минкультуры проводит работу, чтобы из Дели самолет летал 7 раз в неделю.