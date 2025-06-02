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Общество

Многокилометровая пробка на въезде в Бишкек: движение парализовано

На подъезде к Бишкеку со стороны Иссык-Куля образовалась многокилометровая пробка. По сообщениям водителей, участок от села Арал до границы города (примерно 3-5 километров) преодолевается более чем за час. Это происходит еще до начала туристического сезона, что вызывает обеспокоенность у автомобилистов и пассажиров.

Проблема усугубляется масштабными дорожными работами в столице. Как ранее сообщалось, в Бишкеке перекрыто для ремонта несколько ключевых улиц. Это приводит к значительным заторам в центре города и на основных магистралях.

Водители отмечают, что отсутствие альтернативных маршрутов и недостаточная организация движения усугубляют ситуацию. Многие призывают городские власти принять меры для улучшения транспортной ситуации, особенно в преддверии летнего сезона, когда поток машин ожидается еще более интенсивным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331161/
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