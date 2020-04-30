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Агент 024

Разрушенную брусчатку на бульваре Эркиндик в Бишкеке заменили

Разрушенную брусчатку на бульваре Эркиндик сотрудники МП «Тазалык» заменили. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
 
О сломанной брусчатке сообщил накануне читатель 24.kg.
 
По информации пресс-службы, провал связан с недавними обильными осадками, когда вода просочилась под плиту и смыла песок.
 
В мэрии напомнили, что по вопросам ремонта дорог и тротуаров можно обращаться по телефону 0555888161.
 
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/151504/
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