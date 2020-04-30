Разрушенную брусчатку на бульваре Эркиндик в Бишкеке заменили

Разрушенную брусчатку на бульваре Эркиндик сотрудники МП «Тазалык» заменили. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

24.kg. О сломанной брусчатке сообщил накануне читатель

По информации пресс-службы, провал связан с недавними обильными осадками, когда вода просочилась под плиту и смыла песок.

В мэрии напомнили, что по вопросам ремонта дорог и тротуаров можно обращаться по телефону 0555888161.

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