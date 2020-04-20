В село Ала-Тоо Аламединского района не пропускают граждан без прописки

В селе Ала-Тоо Аламединского района местные жители установили блокпост и не пропускают никого. Видео опубликовали на Telegram-канале «Сейчас.kg».

По словам автора ролика, ему необходимо проехать в село по работе, однако без прописки блокпост проехать нельзя. «Это очередное самоуправство. На этой территории не действует режим чрезвычайного положения. Почему самовольно устанавливают блокпосты?» — задается вопросом мужчина.

В Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом 24.kg сказали, что проверяют данный факт и подробности сообщат позже.

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