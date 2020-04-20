17:08
USD 80.35
EUR 87.03
RUB 1.09
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

В село Ала-Тоо Аламединского района не пропускают граждан без прописки

В селе Ала-Тоо Аламединского района местные жители установили блокпост и не пропускают никого. Видео опубликовали на Telegram-канале «Сейчас.kg».

По словам автора ролика, ему необходимо проехать в село по работе, однако без прописки блокпост проехать нельзя. «Это очередное самоуправство. На этой территории не действует режим чрезвычайного положения. Почему самовольно устанавливают блокпосты?» — задается вопросом мужчина.

В Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом 24.kg сказали, что проверяют данный факт и подробности сообщат позже.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/150660/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Чуйской области считает установку блокпоста в селе Арашан законной
Езда по встречке. Некоторым водителям Бишкека блокпост не помеха
Житель Аламединского района ждал скорую четыре часа. Он обратился к президенту
В Аламединском районе у водителей требуют маршрутные листы с печатью айыл окмоту
Водителей не будут штрафовать за вынужденные нарушения ПДД на блокпостах
На Иссык-Куле на блокпостах занимаются поборами. Милиция проверяет факт
В Оше судья в нетрезвом состоянии оказал сопротивление силовикам на блокпосту
Комендант Оша рассказал, в каких случаях на блокпосту могут применить оружие
Бишкекчане жалуются на мусор возле блокпоста
В Бишкеке водители, которые стоят в очереди на блокпостах, нашли развлечение
Популярные новости
На&nbsp;сайте распределения денег для борьбы с&nbsp;COVID-19 скрыли данные о&nbsp;получателях На сайте распределения денег для борьбы с COVID-19 скрыли данные о получателях
Объявления о&nbsp;продаже пропусков в&nbsp;Бишкеке распространяют в&nbsp;мессенджерах Объявления о продаже пропусков в Бишкеке распространяют в мессенджерах
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Вне &laquo;золотого квадрата&raquo; стали реже вывозить мусор Режим ЧП в Бишкеке. Вне «золотого квадрата» стали реже вывозить мусор
Кыргызстанцы прилетели из&nbsp;Турции. Их&nbsp;разместят в&nbsp;обсервации на&nbsp;карантин Кыргызстанцы прилетели из Турции. Их разместят в обсервации на карантин
Бизнес
Нужно&nbsp;ли принимать витамин&nbsp;D, особенно во&nbsp;время карантина? Отвечает эксперт Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт
Прокачай свои знания по&nbsp;английскому языку вместе с&nbsp;MegaCom Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom
Обучайтесь онлайн вместе с&nbsp;телеканалом &laquo;Санат&raquo; и&nbsp;MegaCom Обучайтесь онлайн вместе с телеканалом «Санат» и MegaCom
&laquo;Авангард Стиль&raquo;: дезинфекция домов, помощь комендатуре, рабочим и&nbsp;миллион сомов «Авангард Стиль»: дезинфекция домов, помощь комендатуре, рабочим и миллион сомов
20 апреля, понедельник
17:02
В село Ала-Тоо Аламединского района не пропускают граждан без прописки В село Ала-Тоо Аламединского района не пропускают гражд...
16:32
Школы в Бишкеке остались без охраны. Комендатура не выдает пропуска
16:24
Нужно ли принимать витамин D, особенно во время карантина? Отвечает эксперт
16:06
Прокачай свои знания по английскому языку вместе с MegaCom
16:04
Внедорожник в Бишкеке проехал на красный сигнал светофора