Из Панфиловского района не пускают в Кара-Балту на базар. Продукты купить негде

На въезде в Кара-Балту Жайылского района выставили фильтрационные посты и не пускают на базар их других районов и сел. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, ранее в городе уже ввели ограничения. Но при этом пускали тех, кто ехал за продуктами. На постах измеряли температуру, записывали контактные данные, откуда человек направляется и куда.

«С сегодняшнего дня нас перестали пускать. Говорят, чтобы покупали продукты у себя в районе. Но в Панфиловском районе нет рынка или крупных супермаркетов, где можно купить продукты. А в магазинах цены очень высокие либо нет нужных продуктов. Как нам теперь быть?» — возмутились читатели.

Мэр Кара-Балты Данияр Шабданов подтвердил 24.kg, что подобное ограничение действительно ввели. Он отметил, что это вынужденная мера.

«Мы много раз предупреждали, просили, чтобы без лишней надобности не выходили на улицу, не ездили никуда. Однако ситуация не меняется. На базаре по-прежнему много людей, а это очень опасно. Поэтому мы ограничили въезд в город. Если людям действительно крайне необходимо в Кара-Балту, то вопрос они могут решить через местные власти. Они могут обратиться в айыл окмоту и взять там маршрутный лист. С ним мы можем пустить», — заключил Данияр Шабданов.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. В остальных регионах действует режим чрезвычайной ситуации.

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