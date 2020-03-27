13:54
USD 80.20
EUR 87.72
RUB 1.02
Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Из Панфиловского района не пускают в Кара-Балту на базар. Продукты купить негде

На въезде в Кара-Балту Жайылского района выставили фильтрационные посты и не пускают на базар их других районов и сел. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, ранее в городе уже ввели ограничения. Но при этом пускали тех, кто ехал за продуктами. На постах измеряли температуру, записывали контактные данные, откуда человек направляется и куда.

«С сегодняшнего дня нас перестали пускать. Говорят, чтобы покупали продукты у себя в районе. Но в Панфиловском районе нет рынка или крупных супермаркетов, где можно купить продукты. А в магазинах цены очень высокие либо нет нужных продуктов. Как нам теперь быть?» — возмутились читатели.

Мэр Кара-Балты Данияр Шабданов подтвердил 24.kg, что подобное ограничение действительно ввели. Он отметил, что это вынужденная мера.

«Мы много раз предупреждали, просили, чтобы без лишней надобности не выходили на улицу, не ездили никуда. Однако ситуация не меняется. На базаре по-прежнему много людей, а это очень опасно. Поэтому мы ограничили въезд в город. Если людям действительно крайне необходимо в Кара-Балту, то вопрос они могут решить через местные власти. Они могут обратиться в айыл окмоту и взять там маршрутный лист. С ним мы можем пустить», — заключил Данияр Шабданов.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. В остальных регионах действует режим чрезвычайной ситуации.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/148243/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в каждом районе работают оперативные штабы. Контакты
В Канте с жителей незаконно требуют маршрутные листы
В Узбекистане 11 врачей заразились коронавирусом
Поставки продуктов в Бишкек могут остановиться. Машины не пускают на постах
Режим ЧП в Кыргызстане. Только 15 волонтерам дали разрешения на перевозку врачей
В городе Ош 28 микроавтобусов развозят медиков
Коронавирус в Кыргызстане. Дастан Бекешев тоже выступает за перенос выборов
Запущен ресурс для прозрачного сбора средств на борьбу с коронавирусом
Граждане Кыргызстана с лайнера Grand Princess вышли с карантина
В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом
Популярные новости
Люди не&nbsp;могут проехать через блокпосты по&nbsp;биометрическим ID-картам Люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам
ЧС&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями ЧС в Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями
Врачи-эпидемиологи возвращаются домой ночью пешком, экипировкой не&nbsp;обеспечены Врачи-эпидемиологи возвращаются домой ночью пешком, экипировкой не обеспечены
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Поставщикам продуктов сегодня не&nbsp;дали пропуска в&nbsp;Бишкек Режим ЧП в Кыргызстане. Поставщикам продуктов сегодня не дали пропуска в Бишкек
Бизнес
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
Beeline наращивает мощности сети: 50&nbsp;новых 4G-станций по&nbsp;стране Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
27 марта, пятница
13:49
Из Панфиловского района не пускают в Кара-Балту на базар. Продукты купить негде Из Панфиловского района не пускают в Кара-Балту на база...
13:41
В Бишкеке в каждом районе работают оперативные штабы. Контакты
13:35
В Канте с жителей незаконно требуют маршрутные листы
13:10
В Узбекистане 11 врачей заразились коронавирусом
13:08
Поставки продуктов в Бишкек могут остановиться. Машины не пускают на постах