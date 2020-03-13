Состояние отремонтированной улицы Жукеева-Пудовкина возмущает бишкекчан

Жительница столицы Евгения Мартьянова возмутилась состоянием только что отремонтированной улицы Жукеева-Пудовкина. Свое негодование пользовательница высказала в группе «Черный список — нам не понравилось» в Facebook.

По ее словам, жители надеялись, что улицу отремонтируют и она станет ровной и без ям. Однако на деле вышло иначе. «Это именно то, что мы хотели», — не без сарказма написала она.

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