В Маевке нет питьевой воды, а платить по счетам заставляют

В селе Маевка Аламединского района нет воды, а оплату за нее требуют в полном объеме. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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По его словам, в местности все лето не было воды, новую скважину бурили осенью, но вода если и течет, то грязная и с песком. «С прошлого года никому не интересно, какую воду пьют жители и, вообще, бывает ли она у нас. Сначала травили отравленной водой, потом поставили новый насос, который гнал воду с песком. Хотя и этой грязной воды чаще не было. Вот почему она до нас не доходит, оплату с нас взимают в полном размере ведь? Стиральные машины «глючат» из-за перебоев, руки помыть нормально нельзя, воду могут в любой момент отключить. Отсюда вопрос: куда смотрели и о чем думали работники Водоканала и айыл окмоту, когда приобретали никудышный насос?» — жалуются жители.

Отмечается, что воды в Маевке нет со вчерашнего дня.

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