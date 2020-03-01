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Агент 024

Девушка, пытаясь помочь попавшему в беду водителю, сделала только хуже

Курьезный случай произошел в Таиланде, когда женщина попыталась помочь водителю, но в итоге разбила его автомобиль. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

На узкой покатой улочке молодой водитель не заглушил двигатель и не поставил машину на ручной тормоз, а сам отошел за какой-то мелкой покупкой в придорожный киоск. Заметив, что автомобиль медленно покатился под уклон, он попытался его остановить, но сил на это еле-еле хватало.

Мимо проезжали две девушки на скутере, одна из них бросилась на помощь. Усевшись на водительское сиденье, она нажала на газ.

Однако легковушка резво покатилась назад и врезалась в магазинчик. Перепуганная «помощница» переключила рычаг на переднюю скорость, рванула вперед и чудом не врезалась в еще одну припаркованную автомашину.

В видео нет звука, поэтому мы не узнаем, как ее за «помощь» отблагодарил владелец авто.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/145069/
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