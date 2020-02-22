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Агент 024

В Бишкеке тротуар на Абдумомунова перегородили забором

На улице Абдумомунова (между улицами Исанова и Коенкозова) забор перегородил тротуар. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Хозяин дома построил забор на тротуаре, теперь мы вынуждены ходить с детьми и с колясками по проезжей части», — написал он.

Ранее читатели сообщили, что на улице Фрунзе (между улицами Тоголока Молдо и Коенкозова) давно засыпан тротуар, а кафе Bravo в Бишкеке заняло почти всю пешеходную аллею ступеньками.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/144438/
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