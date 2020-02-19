О картах «Тулпар» бишкекчанам рассказывают прямо в автобусах. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«В автобусе 38-го маршрута раздали листовки, и парень рассказал о картах. Ответил на вопросы даже», отметил он.
Напомним, пока оплачивать проезд в троллейбусе или автобусе можно как с помощью карты, так и наличными. С 1 марта система заработает в полном режиме — в транспорте будет полностью безналичный расчет.
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