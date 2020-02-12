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Агент 024

Обезопасить ждущих транспорт школьников в селе Военно-Антоновка просят жители

Обезопасить детей, после занятий ждущих на обочине общественный транспорт, просят жители села Военно-Антоновка.

«Дети стоят на пересечении улиц Горького и Фрунзе, а там небезопасно. Их могут сбить машины. Там необходимо установить бетон для защиты. Остановки находятся далеко, к ним добраться тоже небезопасно», — написал 24.kg один из них.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Опасный участок

По словам сельчанина, местные власти никак не реагируют на эту проблему, хотя жители поднимали ее в сентябре 2019 года на общем собрании айыл окмоту и неоднократно обращались к ним.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/143300/
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