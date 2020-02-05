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Сюжет: Новый вирус в Китае

Народная борьба с коронавирусом. Китайцы придумали шлем для защиты от заразы

В Китае обнаружили случаи народной профилактики коронавируса. Его изобретатели и последователи не делают секрета из новой технологии, пишет «Популярная механика».

Все знают, что вирус передается воздушно-капельным путем, а значит, на его пути надо возвести непреодолимый заслон, который бы при этом не мешал человеку передвигаться и, вообще, существовать.

В результате разработали особый шлем, сквозь который коронавирус не сможет (или не захочет) проникать. Его конструкция сложна и проста одновременно. Внешне шлем похож на пластиковую бутылку из-под воды. Но только внешне.

Видео с новым изобретением появилось на YouTube-канале газеты South China Morning Post.

Конструкция предусматривает забор воздуха снизу, где он фильтруется через одежду, и выброс теплых отработанных (выдыхаемых) газов высоко вверх в атмосферу через специальное отверстие, напоминающее горлышко бутылки. Вентиляция идет самотеком, создавая внутри шлема комфортную среду. При желании верхнюю вентиляцию можно заблокировать. Есть несколько вариантов шлема.

Чтобы не мешать обзору, шлемы делаются прозрачными, а во избежание запотевания поверхности рекомендуется надевать медицинскую маску.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/142672/
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