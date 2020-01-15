Необычное ДТП с участием самолета и автомобиля произошло в Бразилии

Фото из интернета. Крыша автомобиля после встречи в пропеллером

Необычная авария произошла в Бразилии: самолет Embraer EMB 202 Ipanema пропеллером пропорол крышу автомобиля. Об этом пишет издание «За рулем».

Пилот одномоторного самолета совершил ошибку, желая пообщаться с едущими на автомобиле друзьями поближе. Машина передвигалась по проселку, когда ее нагнал самолет. Однако пилот не рассчитал высоту.

Фото из интернета. Поврежденные лопасти винта самолета

Невероятно, но едущие в автомобиле люди ранений не получили. Пострадала только крыша машины, в которой появились вмятины и порезы от лопастей.

Не пострадал в аварии и самолет: только обломались концы лопастей пропеллера.