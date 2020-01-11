Езда по встречке. Водители микроавтобусов нарушили Правила дорожного движения

На улице Курманджан Датки в Бишкеке водители микроавтобусов нарушили Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу. Читатель 24.kg прислал видео.

«Первая маршрутка объехала по встречной полосе пробку перед проспектом Чуй. Когда поравнялась со мной, водитель стал зажимать, чтобы вернуться в ряд, и создал аварийную ситуацию. После того как я его пропустил, он продолжил перестраиваться в крайний правый ряд, создавая пробку. В это время другая маршрутка объехала нас по встречной полосе. Это просто беспредел. Другого слова нет», — сообщил он.

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