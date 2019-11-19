Жители жилмассива «Кара-Жигач» жалуются на качество ремонта тротуара

Жители жилмассива «Кара-Жигач» жалуются на качество уложенной брусчатки на улице Сары-Озон. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам жителей, тротуар делали в 2018 году, но в первую же зиму он провалился. Сейчас аллею отремонтировали, однако опять не укрепили бордюры.

«Еле-еле прилепили бордюры, которые потекут при первом же сильном дожде. Китайские работники отмалчиваются, их переводчик сказал, что это не его дело. Тем не менее избирательно укрепили бордюры у некоторых соседей», — написала читательница.

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