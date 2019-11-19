00:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Жители жилмассива «Кара-Жигач» жалуются на качество ремонта тротуара

Жители жилмассива «Кара-Жигач» жалуются на качество уложенной брусчатки на улице Сары-Озон. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам жителей, тротуар делали в 2018 году, но в первую же зиму он провалился. Сейчас аллею отремонтировали, однако опять не укрепили бордюры.

«Еле-еле прилепили бордюры, которые потекут при первом же сильном дожде. Китайские работники отмалчиваются, их переводчик сказал, что это не его дело. Тем не менее избирательно укрепили бордюры у некоторых соседей», — написала читательница.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
В «Джале» сделали пешеходную дорожку, но оставили строительный мусор
Отель на улице Исанова в Бишкеке занял тротуар
Мэр Бишкека недоволен строительством аллеи в микрорайоне «Джал»
Киоском загородили тротуар на улице Тойгонбаева
Прохода нет. Бишкекчане жалуются на торговлю на тротуаре
Полив деревьев в Бишкеке обернулся «дождем» в подземке
На разбитый тротуар в центре Бишкека жалуются жители
Мини-Арбат в Бишкеке благоустроят к середине октября
ЦУМ на месте пешеходной аллеи сделал заезд к входу
Несколько лет не могут доделать тротуары в микрорайоне «Джал»
Популярные новости
Идите на&nbsp;вокзал. Пассажиры продолжат брать штурмом пригородные маршрутки Идите на вокзал. Пассажиры продолжат брать штурмом пригородные маршрутки
Мгновения жизни. Ночной Бишкек и&nbsp;осенняя Иссык-Ата Мгновения жизни. Ночной Бишкек и осенняя Иссык-Ата
В&nbsp;Кок-Жаре заасфальтировали улицу поверх прорвавшейся трубы водопровода В Кок-Жаре заасфальтировали улицу поверх прорвавшейся трубы водопровода
Чудаки парковки. Водители перекрывают путь и&nbsp;людям, и&nbsp;машинам Чудаки парковки. Водители перекрывают путь и людям, и машинам
Бизнес
Компанию &laquo;Чакыр япы&raquo; втянули в&nbsp;коррупционный скандал чиновники Кыргызстана Компанию «Чакыр япы» втянули в коррупционный скандал чиновники Кыргызстана
Сотрудники MegaCom приняли участие в&nbsp;донорской акции сбора крови Сотрудники MegaCom приняли участие в донорской акции сбора крови
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк по&nbsp;обслуживанию валютообменных операций в&nbsp;КР «Оптима Банк» — лучший банк по обслуживанию валютообменных операций в КР
Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан&nbsp;&mdash; Таджикистан на&nbsp;O!TV Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан — Таджикистан на O!TV
20 ноября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 ноября, вторник
23:53
Смартфон Galaxy Note 10 Plus, посвященный «Звездным войнам», представил Samsung
23:28
Жители жилмассива «Кара-Жигач» жалуются на качество ремонта тротуара
23:06
Жуткая авария в Словении: легковушка столкнула грузовик в пропасть
22:42
Бизнес стран ЕАЭС обсудит возможные вызовы и возможности союза
22:16
На капремонт санузлов в школах и детсадах Бишкека требуется 54,8 миллиона сомов