Медведь позабавил туристов, когда улыбнулся им и в ответ помахал лапой

Семейная пара американцев встретилась с очень приветливым медведем во время посещения парка диких животных в штате Вашингтон. Видео опубликовали на популярном YouTube-канале ViralHog.

Супруги фотографировали животных в парке, и когда добрались до медведя, женщина крикнула ему: «Привет, малыш!» и помахала из окна автомобиля. К ее удивлению, медведь махнул ей в ответ и изобразил подобие улыбки.

Видео быстро нашло почитателей и разлетелось по соцсетям.

Между тем эксперты предупреждают: медведи довольно умные животные и умело манипулируют людьми. Они вовсе не испытывают симпатий к двуногим, а просто понимают, что могут заставить людей кормить их, если совершают определенные действия, отметило издание «За рулем».