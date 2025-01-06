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Спорт

Спарринг с медведем. Спортсмен оштрафован за жестокое обращение с животным

Узбекского боксера Шахрама Гиесова привлекли к административной ответственности за тренировку с медведем, которая вызвала бурную негативную реакцию общественности. Инцидент стал известен после публикации видео в социальных сетях, пишет Podrobno.uz.

По данным издания, ситуацию изучила инспекция экологического контроля Министерства экологии совместно с сотрудниками МВД Узбекистана. Получены объяснительные от всех участников и организаторов съемок. Медведя, фигурировавшего в ролике, передали в Ферганский зоопарк.

По сообщению пресс-службы Министерства экологии РУз, боксер Шахрам Гиесов оштрафован на сумму 1,1 миллиона сумов (7,4 тысячи сомов) за жестокое обращение с животным. Решение принято на основании статьи 111 Кодекса об административной ответственности.

Кроме того, спортсмен вызван в Министерство экологии, охраны окружающей среды Узбекистана, где ему разъяснили запрет на содержание диких животных частными лицами, их использование в личных целях и недопустимость жестокого обращения. Шахрам Гиесов признал свою ошибку и заверил, что подобное не повторится.
Ссылка: https://24.kg/sport/316091/
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