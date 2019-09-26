Нервный водитель устроил схватку со шлагбаумом. Пострадали оба

Забавный и одновременно странный случай произошел на подземной парковке в городе Симферополе (Россия). Об этом сообщило издание «За рулем».

В подписи к видео говорится, что автомобиль выехал с парковки, но что-то пошло не так. По неизвестным причинам водитель решил сдать назад, не учитывая, что шлагбаум закрылся.

Потом он зачем-то решил повторить попытку, нервно отпихивая от себя уже изрядно побитый шлагбаум.

Такое странное поведение водителя на выезде из подземной парковки сняла местная камера видеонаблюдения.