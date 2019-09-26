23:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Нервный водитель устроил схватку со шлагбаумом. Пострадали оба

Забавный и одновременно странный случай произошел на подземной парковке в городе Симферополе (Россия). Об этом сообщило издание «За рулем».

В подписи к видео говорится, что автомобиль выехал с парковки, но что-то пошло не так. По неизвестным причинам водитель решил сдать назад, не учитывая, что шлагбаум закрылся.

Потом он зачем-то решил повторить попытку, нервно отпихивая от себя уже изрядно побитый шлагбаум.

Такое странное поведение водителя на выезде из подземной парковки сняла местная камера видеонаблюдения.
Ссылка:
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель фуры сломал все, пока пытался повернуть на перекрестке
В Польше олень выскочил на перекресток и спровоцировал ДТП
Байкер на полном ходу врезался в шлагбаум и выжил
Женщина перепутала педали и устроила серию аварий
В США водитель автомобиля въехал в бассейн через окно, перепутав педали
Самосвал с поднятым кузовом едва не снес пешеходный переход в России
Женщина утопила «Мерседес» в реке, едва выехав с автомойки
В Таиланде водитель на повороте выпал из автобуса
На подрезавший несколько машин Land Rover рухнул фонарный столб
В Бишкеке автомобиль пробил себе топливный бак, попав в яму
Популярные новости
Куда катимся? Бишкекчанка нашла четыре ошибки в&nbsp;тетради после проверки учителем Куда катимся? Бишкекчанка нашла четыре ошибки в тетради после проверки учителем
Водитель фуры сломал все, пока пытался повернуть на&nbsp;перекрестке Водитель фуры сломал все, пока пытался повернуть на перекрестке
Езда по&nbsp;встречке. Бишкекчанин нарушил ПДД и&nbsp;показал неприличный жест Езда по встречке. Бишкекчанин нарушил ПДД и показал неприличный жест
Мгновения жизни. Цветы Ала-Беля и&nbsp;осенний Тоо-Ашуу Мгновения жизни. Цветы Ала-Беля и осенний Тоо-Ашуу
Бизнес
Сотовые телефоны в&nbsp;рассрочку за&nbsp;30&nbsp;минут от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; в&nbsp;офисах Megastore Сотовые телефоны в рассрочку за 30 минут от «Бакай Банка» в офисах Megastore
Десять вопросов об&nbsp;СМС-рассылках, которые действительно работают Десять вопросов об СМС-рассылках, которые действительно работают
В&nbsp;сети O!Store стартовала новая СКИДКА на&nbsp;смартфоны В сети O!Store стартовала новая СКИДКА на смартфоны
КИТ-2019: &laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; популярное приложение в&nbsp;КР скачали более 500 тысяч раз КИТ-2019: «Мой О!» — популярное приложение в КР скачали более 500 тысяч раз