Водитель фуры сломал все, пока пытался повернуть на перекрестке

Водитель фуры в Нью-Йорке устроил побоище, пытаясь повернуть на перекрестке в узкий проулок. Видео появилось на YouTube-канале ViralHog.

Объезжая припаркованную Toyota Matrix, фура ободрала ей заднее крыло, две двери и оторвала зеркало. Дальше грузовик снес пожарный гидрант на тротуаре и врезался в кирпичную ограду.

Чтобы исправить ситуацию, водитель сдал назад и додавил бедную Toyota, смяв ей капот.

После горе-дальнобойщик выбрал единственно верное решение — оставил фуру поперек перекрестка, вышел из кабины и впал в задумчивость, разглядывая результаты маневров.