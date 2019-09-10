Водитель «Форда» совершил ДТП и обругал другого автомобилиста

В Бишкеке водитель автомашины «Форд Фокус», сдавая назад, «наехал» на притормозивший за ним «Лексус». Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, инцидент произошел в центре Бишкека. Как утверждают очевидцы, водитель «Лексуса» нажимал на сигнал и мигал фарами, но управляющий «Фордом» не отреагировал.

В результате у внедорожника помят от удара передний бампер, у «Форда» — задний. При выяснении обстоятельств водитель легковушки оскорбил находившуюся за рулем «Лексуса» девушку, угрожал физической расправой и обвинял в том, что ДТП спровоцировала она.

В УОБДД Бишкека пообещали принять меры к владельцу «Форда».