Пенсионерка жалуется на бездействие сотрудников УВД Свердловского района

Бишкекчанка пожаловалась 24.kg на бездействие сотрудников УВД Свердловского района, куда она обратилась с заявлением о краже сотового телефона.

По словам 64-летней женщины, аппарат у нее украли на рынке в июне.

«Больше месяца прошло, как я обратилась в милицию с заявлением. Меня заставили принести детализацию звонков, без нее отказывались принимать заявление. Хотя у меня имелась коробка, и все документы были на руках. Я даже примерно указала на возможных подозреваемых. Но до сих пор в милиции никаких действий не предпринимают», — сообщила она.

Заявление в итоге зарегистрировали в ЕРПП. Но никаких результатов или хотя бы действий по поиску сотрудники УВД не предпринимают. «Следователь Советбек Акылбеков, принимая заявление, открыто сказал, что телефон вряд ли найдут, поскольку он, по его словам, дешево стоит — всего 7,5 тысячи сомов. А они начинают активные действия только, если украден аппарат стоимостью выше 10 тысяч сомов. Получается, что помогают только тем, кто может себе позволить дорогие аппараты? А пенсионерам куда обращаться?» — задается вопросами женщина.

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