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В департаменте карантина растений рассказали, почему гибнут ели в Караколе

Специалисты Иссык-Кульского управления департамента карантина растений провели расследование в парках имени Пушкина и Победы в Караколе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

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Напомним, читатели пожаловались 24.kg, что из-за вредителя в двух парках Каракола могут погибнуть ели. Однако, по данным специалистов Иссык-Кульского управления, в настоящее время все ели в парках здоровы. А фотография, которую прислал читатель, сделана 20 дней назад с единичного дерева. На нем работники каракольского предприятия «Зеленстрой» отметили красную кровяную моль, которая исчезла после жаркой погоды.

«Для выявления вредителя отобраны образцы веток ели и направлены в Иссык-Кульскую фитосанитарную лабораторию. Красная кровяная тля не является карантинным объектом для Кыргызстана. По этому вопросу специалисты провели рабочую беседу с руководством города. Выяснилось, что в парке Победы отмечены 10 погибших елей в возрасте 15 лет, которые были пересажены в апреле 2019 года с ремонтируемой улицы. Причина их гибели — нарушение корневой системы и отсутствие полива», — говорится в сообщении.
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