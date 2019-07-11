На Южных воротах хотят провести фестиваль ночных фонарей. Бишкекчане против

Мэрию Бишкека призывают запретить проведение фестиваля ночных фонарей на Южных воротах. Об этом в сети Facebook написала пользователь Aizat Ruslanova.

По ее словам, мероприятие запланировано на 20 июля. Организаторы обещают, что после него уберут весь мусор. Однако бишкекчанка сомневается в этом. К тому же остается открытым вопрос о пожарной безопасности при проведении мероприятия.

«Да, конечно, будет красиво и волшебно. Но куча мусора, пожароопасность (деревья, дома, поля, горы, люди, животные). Обещают убраться на утро после мероприятия и аргументируют тем, что фонарики бумажные и вреда окружающей среде никакого не будет. Учитывая локацию, даже убраться после будет трудно, фонарики разнесет ветром. Собрать все будет невозможно! Не говоря уже о том, что фонарики упакованы в полиэтиленовые пакеты, а еще каркас состоит из железа. Нужно запретить проведение подобных мероприятий без должной подготовки и разрешительных документов», — обратилась горожанка к мэрии Бишкека.

В комментариях к сообщению пользователи сети Facebook поддержали женщину.

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