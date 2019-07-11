Бишкекчане жалуются на пробки из-за светофора на проспекте Чингиза Айтматова

На пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Горького в Бишкеке создаются длинные пробки из-за светофора. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, светофор на этом перекрестке горит зеленым только 15 секунд. «Из-за этого светофора весь проспект от пересечения с улицей Ахунбаева до улицы Горького стоит в пробках», — возмущаются автолюбители.

Они просят мэрию и МВД разобраться в вопросе. «Такое ощущение, что работают люди не по своей профессии», — написали читатели.

Бишкекчане также добавили, что на следующем перекрестке — улиц Чингиза Айтматова и Боконбаева — светофор отстроен правильно и зеленый сигнал горит, как положено, 25 секунд.

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