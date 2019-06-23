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Мгновения жизни. Узгенский рассвет и спокойная Токтогулка

Сегодня мы вновь решили посвятить выпуск нашей рубрики только югу Кыргызстана. Ведь лето — самое время для путешествий по республике. И ехать можно не только на Иссык-Куль.

Можно отправиться, например, на Токтогульское водохранилище. Хотя путь туда неблизкий, но оно того стоит. Особенно с учетом того, сколько красивых мест проезжаешь по пути из Бишкека на юг страны.

Одно из таких мест — перевал Тоо-Ашуу, на котором побывала Салима Каныбекова. С него, кстати, открывается потрясающий вид на Суусамырскую долину.

Фото Салимы Каныбековой. Перевал Тоо-Ашуу

Бексултан позвал нас полюбоваться пейзажами вокруг села Шекафтар, которое расположено в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Немного отдохнем и встретим рассвет в Узгенском районе, в селе Шералы. Там побывал один из наших постоянных авторов Урмат Чырмашев.

Завершим мы сегодня наше путешествие в одном из самых высокогорных районов Кыргызстана — Чон-Алайском.

Надеемся, наш южный вояж не оставил вас равнодушными. Если вам есть что добавить к сказанному и показанному нашими авторами, будем рады. Присоединиться к ним довольно просто.

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
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