Мгновения жизни. Узгенский рассвет и спокойная Токтогулка

Сегодня мы вновь решили посвятить выпуск нашей рубрики только югу Кыргызстана. Ведь лето — самое время для путешествий по республике. И ехать можно не только на Иссык-Куль.

Можно отправиться, например, на Токтогульское водохранилище. Хотя путь туда неблизкий, но оно того стоит. Особенно с учетом того, сколько красивых мест проезжаешь по пути из Бишкека на юг страны.

Одно из таких мест — перевал Тоо-Ашуу, на котором побывала Салима Каныбекова. С него, кстати, открывается потрясающий вид на Суусамырскую долину.

Фото Салимы Каныбековой. Перевал Тоо-Ашуу

Бексултан позвал нас полюбоваться пейзажами вокруг села Шекафтар, которое расположено в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Немного отдохнем и встретим рассвет в Узгенском районе, в селе Шералы. Там побывал один из наших постоянных авторов Урмат Чырмашев.

Завершим мы сегодня наше путешествие в одном из самых высокогорных районов Кыргызстана — Чон-Алайском.

Надеемся, наш южный вояж не оставил вас равнодушными. Если вам есть что добавить к сказанному и показанному нашими авторами, будем рады. Присоединиться к ним довольно просто.

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