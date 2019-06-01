Жители микрорайона «Улан-2» жалуются на отсутствие холодной воды

В Бишкеке в микрорайоне «Улан-2» каждый вечер отключают холодную воду. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По его словам, питьевую воду отключают с 20.00 и на всю ночь.

«Это издевательство. Приходишь с работы, невозможно помыться, кушать приготовить. И так каждый день. При Бакиевых света не было, при Жээнбекове — воды. Куда они ее продают? В такую жару люди держат пост, им надо готовить еду, помыться», — сказал читатель.

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