В Джалал-Абаде уничтожили одну из самых зеленых улиц

В Джалал-Абаде идет расширение дороги на улице Пушкина, строители засыпали мусором тротуары. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, раньше это была самая красивая улица с вековыми деревьями, зеленый тоннель с двух сторон тротуаров.

«Сейчас нет ни одного дерева: жара, пекло, пыль... Ладно, все уничтожили, но месяц тротуары засыпаны строительным мусором. Невозможно ходить, на дороге сильное движение, на улице находятся несколько дошкольных учреждений, средних школ, областная больница, вузы. Люди вынуждены ходить по проезжей части. Местные власти не реагируют на наши просьбы навести порядок», — сообщил он.

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