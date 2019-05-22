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Агент 024

На аварийный мост жалуются жители Токмака

На улице Ибраимова (между Кирова и Курманова) города Токмака находится мост в аварийном состоянии. Об этом сообщил читатель.

По его словам, канал разрушает тротуар и мост. Ходить здесь становится опасно.

«Уже были случаи падения детей. Почему не установят ограждение? Два моста в очень опасном состоянии. Прошу соответствующие органы срочно принять меры. Мэрия бездействует!» — написал читатель.

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