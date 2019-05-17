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Агент 024

Бишкекчане возмущаются, что мусорные баки в столице установлены вдоль дорог

В Бишкеке мусорные баки установлены вдоль дорог и горожане вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы выкинуть мусор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

В качестве примера он привел улицу Айни, отметив, что такая ситуация повсеместно.

«Хорошо, что мэрия Бишкека позаботилась об участках для мусорных контейнеров. Огородила их, предусмотрела подъезд мусоровоза, но почему-то забыла о безопасности жителей. Чтобы выбросить мусор, жителям приходится выходить на проезжую часть», — отметил читатель.

Напомним, мусорные площадки стали организовывать в рамках проекта по утилизации твердых бытовых отходов. ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. На эти деньги столичные власти должны наладить сбор мусора, построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.

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