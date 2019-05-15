Из-за отключения горячей воды в Бишкеке резко упало давление подачи холодной. Об этом 24.kg сообщили жители 9-го микрорайона.

По их словам, на 4-м этаже холодная вода еле бежит. Горожане подавали заявку в Бишкекводоканал, но никаких действий не последовало.

«Холодной воды практически нет. Мы не можем включить стиральную машину», — пожаловались они.

В ПЭУ «Бишкекводоканал» 24.kg пояснили, что в связи с отключением горячей воды резко увеличился расход холодной питьевой воды. Это связано с тем, что люди больше расходуют воду, включив нагреватели. Диаметр водопроводных труб, в частности, у самих абонентов не рассчитан на такой объем расхода. Питьевая вода подается в штатном режиме с 35 водозаборов.

Напомним, в Бишкеке с 6 мая отключили горячую воду для проведения профилактических работ на трубопроводах.