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Мгновения жизни. Бишкек после дождей и цветущий миндаль

Апрель и начало мая, как никогда, выдались в Кыргызстане дождливыми. Поэтому у наших авторов рубрики и много фотографий, связанных с мокрой погодой. Плюс она не дает часто выезжать за город, чтобы полюбоваться красотами весенних гор и ущелий. Мы попытаемся это хоть немного компенсировать.

Но начнем все-таки с дождливого Бишкека. Как раз после очередного ливня Жумагуль Тентиева смогла немного прогуляться и сделать серию фотографий.

«После дождливых дней вышла прогуляться. Проснулись колокольчики, желтоглазки, пижмы в рост тронулись, множество разноцветных мелких цветов... Природа торопится показать всю красоту», — написала Соня Айдарбаева о прогулке по Бишкеку.

Кстати, ее прогулка закончилась небольшим сюрпризом: «На моей сирени нашли восьмилепестковый цветок. Хотя нам уже за 50, радости было много. Чего скрывать-то, бедный цветочек поделили пополам, загадали желание и съели. Прямо как дети».

Фото Сони Айдарбаевой. Восемь лепестков сирени

Теперь выберемся из Бишкека и полюбуемся природой в пригородах. Мы уже насладились великолепными закатами над селом Горная Маевка в прошлом выпуске «Мгновений жизни». Теперь полюбуемся окружающими ее пейзажами.

Теперь вместе с Турсуном Мусаевым отправимся в Иссык-Кульскую область. А заодно и совершим путешествие в прошлую осень.

Фото Турсуна Мусаева. Иссык-Кульская область, сентябрь 2018 года

Немного отдохнем на берегу реки Арашан, которую запечатлела Салима Каныбекова.

Напоследок завернем на дорогу Бишкек — Ош, где Мамасалы Ташматов сфотографировал одинокое дерево — цветущий миндаль.

Фото Мамасалы Ташматова. Цветущий миндаль на дороге Бишкек — Ош

Надеемся, небольшое путешествие, созданное нашими читателями, вам понравилось. Чтобы оно было интереснее и красочнее, любой желающий может поделиться своими фото и видео. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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