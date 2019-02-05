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Агент 024

Бишкекчане просят изменить троллейбусную линию, чтобы транспорт не нарушал ПДД

Троллейбусы вынуждены поворачивать налево со второй полосы из-за проложенных линий. Тем самым они создают аварийные ситуации. Читатель 24.kg прислал видео.

«Перекресток улиц Киевской и Абдрахманова. Троллейбус поворачивает налево со второй полосы. Хотелось бы, чтобы линию сделали правильно и муниципальный транспорт не создавал аварийные ситуации», — написал он.

Читатель добавил, что, после того как он проехал перекресток, его остановил сотрудник ГУОББД МВД.

«Хорошо, что сделал только предупреждение», — отметил он.

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